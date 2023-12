Ist es endlich vollbracht, Strats for Goldman Sachs?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die technische Analyse von Strats zeigt, dass der Kurs von 22 USD derzeit +0,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +0,87 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen zu Strats in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren wider, was dazu führt, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Demnach ist die Stimmung der Anleger als angemessen zu bewerten.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität um Strats durchschnittlich ist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Strats daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Strats derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Strats auf Basis der verschiedenen Analysen.