Ist es endlich vollbracht, Soup Restaurant?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkaufsituation hin, während ein niedriger RSI auf ein Überverkaufsszenario hindeutet. Für eine genauere Analyse betrachten wir den RSI für die Soup-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis. Aktuell liegt der RSI7 bei 51,61 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Gleiches gilt für den RSI25 mit einem Wert von 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Soup im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,7 Prozent erzielt, was 13,35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Hotels Restaurants und Freizeit" schneidet Soup mit einer Rendite von 20,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9,01 Prozent schlechter ab. Diese Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf den Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Soup bei 0,08 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,078 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,5 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Gleiches gilt für den GD50 mit einem Abstand von -2,5 Prozent und somit einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In den sozialen Medien wurde die Stimmung der Anleger in den letzten beiden Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung als "Neutral" für die Aktie von Soup.