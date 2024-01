Ist es endlich vollbracht, Soilbuild Construction?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Soilbuild Construction wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmungsänderung. Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Soilbuild Construction in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,97 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Underperformance von -32,99 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 32,29 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,029 SGD mit -27,5 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist, während der GD50 einen Kurs von 0,03 SGD aufweist, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren wird der Aktienkurs von Soilbuild Construction als "Neutral" bewertet.