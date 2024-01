Ist es endlich vollbracht, Societe Generale?

Die Societe Generale schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einem Unterschied von 1,99 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Societe Generale-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 52,26 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Societe Generale.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen über die Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Societe Generale beschäftigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Societe Generale auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen eine Abweichung von +0,09 Prozent, was auf eine neutrale Entwicklung hinweist.

Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Societe Generale-Aktie als "Neutral" basierend auf Dividendenpolitik, RSI, Anleger-Sentiment und technischer Analyse.