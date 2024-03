Ist es endlich vollbracht, Snap?

Die Aktienanalyse von Snap zeigt gemischte Einschätzungen von Analysten, institutionellen Investoren und Anlegern. Laut Analystenbewertungen erhielt die Snap-Aktie in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Bewertung "Gut", 7 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Snap. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 11,11 Prozent und ein mittleres Kursziel von 12,5 USD, was als positive Entwicklung bewertet wird. Insgesamt erhalten die Bewertungen der institutionellen Analysten daher die Stufe "Gut".

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Snap-Aktie am letzten Handelstag bei 11,25 USD lag, was einer Abweichung von -5,14 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 11,86 USD entspricht. Auch der Schlusskurs des 50-Tages-Durchschnitts liegt mit 14,68 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Bei der Betrachtung von Anlegerkommentaren auf sozialen Plattformen zeigt sich ein gemischtes Bild. Zwar waren die Kommentare überwiegend negativ, doch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung von Snap, sowohl von Seiten der Analysten als auch der charttechnischen Analyse und Anlegerstimmung.