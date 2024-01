Ist es endlich vollbracht, Smarte GlobalADR?

Die Smart Share Global-Aktie wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Analysen bewertet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,84 USD, was auf einen Abstand von -40,48 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,5 USD hinweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,63 USD ergibt eine Differenz von -20,63 Prozent und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Smart Share Global liegt bei 55,75, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in Social Media ein überwiegend positives Bild, da es in den letzten Tagen mehr positive als negative Kommentare gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt und von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuten auf eine positive Entwicklung hin, da vermehrt positive Kommentare zu beobachten waren und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion.