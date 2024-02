Ist es endlich vollbracht, Sm Wirtschaftsberatungs?

Das Anleger-Sentiment für Sm Wirtschaftsberatungs ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Sm Wirtschaftsberatungs auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei wurde sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Sm Wirtschaftsberatungs zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sm Wirtschaftsberatungs aktuell bei 6,09 EUR. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 6 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,48 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt jedoch ein Niveau von 6,35 EUR, was wiederum einer Differenz von -5,51 Prozent entspricht und ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand dieses RSI ist die Sm Wirtschaftsberatungs aktuell mit dem Wert 50 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Jedoch ergibt sich für die Aktie im RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ein Wert von 100, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".