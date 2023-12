Ist es endlich vollbracht, Singularity Future Technology?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Singularity Future liegt bei 54,55, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Beim Sentiment und Buzz, also der Stimmung rund um Aktien, zeigt sich bei Singularity Future eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Singularity Future ist ebenfalls neutral, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders negative Anleger-Stimmung bezüglich Singularity Future. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Singularity Future bei 0,54 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 0,51 USD beträgt -5,56 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,51 USD, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.