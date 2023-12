Ist es endlich vollbracht, Sichuan Mingxing Electric Power?

Der Aktienkurs von Sichuan Mingxing Electric Power hat im letzten Jahr eine Rendite von -2,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite 2,13 Prozent unter dem Durchschnitt von -0,08 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Stromversorger" beträgt ebenfalls -0,08 Prozent, und Sichuan Mingxing Electric Power liegt aktuell 2,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Sichuan Mingxing Electric Power war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell mit einem RSI-Wert von 71,83 überkauft ist, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 49, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht" führt.