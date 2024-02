Ist es endlich vollbracht, Shufersal?

Die Dividendenrendite von Shufersal beträgt derzeit 2,01 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,37 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Im Branchenvergleich erzielte Shufersal eine Performance von 2,75 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Outperformance von +2,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Shufersal mit 2,75 Prozent über dem Durchschnittswert von 0 Prozent.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Shufersal derzeit sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt führt.

Insgesamt erhält die Shufersal-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments, des Branchenvergleichs und des Relative Strength Index eine positive Bewertung.