Ist es endlich vollbracht, Sheng Yuan?

Die Sheng Yuan-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse ergibt jedoch eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs (0,295 HKD) um +13,46 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt (0,26 HKD) liegt. Auch der Wert der letzten 50 Handelstage (0,21 HKD) liegt mit einem Plus von +40,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Sheng Yuan-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Sheng Yuan-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25) überverkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt die Analyse, dass die Stimmung für die Sheng Yuan-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Sheng Yuan-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf eine uneinheitliche Performance hinweist.