Ist es endlich vollbracht, Shanxi Meijin Energy?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie des Unternehmens Shanxi Meijin Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,16 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" weist die Aktie eine Unterperformance von 2,68 Prozent auf, da der Durchschnitt bei -23,49 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -23,49 Prozent, wobei Shanxi Meijin Energy aktuell 2,68 Prozent darunter liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Technisch gesehen ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 7,01 CNH für den Schlusskurs der Shanxi Meijin Energy-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,77 CNH, was einem Unterschied von -3,42 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 6,19 CNH liegt. Somit liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,37 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Dies zeigt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit Shanxi Meijin Energy befasst haben. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 32,11 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 0. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.