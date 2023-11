Ist es endlich vollbracht, Shanshan Brand Management?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Shanshan Brand Management-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 56,76 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Shanshan Brand Management also ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder besonders hoch noch niedrig. Daher erhält die Shanshan Brand Management-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shanshan Brand Management wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Shanshan Brand Management nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 1,98 liegt es insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 36,07 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".