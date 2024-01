Ist es endlich vollbracht, Shanghai Yanshi Enterprise Development?

Die Aktie von Shanghai Guijiu wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer davon ist der Sentiment und Buzz im Netz, also die Kommunikation rund um die Aktie in den sozialen Medien. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zugenommen, was auf ein "Gut" für diesen Faktor hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Shanghai Guijiu als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), welcher zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,86 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie als "Schlecht" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie "Schlecht" ist, da der Aktienkurs einen Abstand von -25,69 Prozent aufgebaut hat. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -16,36 Prozent.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen rund um die Aktie. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, gab es in den letzten Tagen vor allem negative Kommentare. Zusammenfassend wird die Aktie von Shanghai Guijiu als "Neutral" angemessen bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.