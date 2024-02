Ist es endlich vollbracht, Shandong Jinjing Science?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Shandong Jinjing Science &-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 45, was laut Experten eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 56,64 im neutralen Bereich, was die Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" bestätigt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Shandong Jinjing Science & geäußert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich hat die Shandong Jinjing Science &-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,86 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -25,24 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Baumaterialien"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten darauf hin, dass die Aktie in einem schlechten Zustand ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Shandong Jinjing Science &-Aktie als "Neutral", mit einer negativen Tendenz im Branchen- und Sektorvergleich sowie aus technischer Sicht.