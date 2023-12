Ist es endlich vollbracht, Sealand Capital Galaxy?

Die Dividendenrendite von Sealand Capital Galaxy liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine Rendite von 4,54 Prozent hat, ergibt sich eine Differenz von -4,54 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Sealand Capital Galaxy bei -44,9 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,93 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Sealand Capital Galaxy um 48,83 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Sealand Capital Galaxy festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Sealand Capital Galaxy-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Wert des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,11 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,115 GBP liegt, was einem Unterschied von +4,55 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 0,13 GBP, während der letzte Schlusskurs um -11,54 Prozent darunter liegt. In diesem Fall erhält die Sealand Capital Galaxy-Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik und wird insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

