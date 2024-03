Ist es endlich vollbracht, Schindler?

Weitere Suchergebnisse zu "Schindler":

Die Anleger-Stimmung bei Schindler in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und beträgt für Schindler 25,77. Dies deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was wiederum positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit positiv eingeschätzt wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Schindler wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Schindler mit 1,91 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,64 %. Die Differenz beträgt 0,73 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung, des RSI und der Dividendenausschüttung für die Schindler-Aktie.