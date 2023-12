Ist es endlich vollbracht, Samsung Climat?

Mit einer Dividendenrendite von 0,89 Prozent liegt Samsung Climate Control 1,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2%. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als ein unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Samsung Climate Control festgestellt. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Samsung Climate Control liegt bei 84, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt das zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 10406 KRW liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8780 KRW deutlich darunter liegt (-15,63 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Samsung Climate Control eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8932 KRW, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Zusammenfassend wird Samsung Climate Control auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.