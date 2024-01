Ist es endlich vollbracht, Sage Therapeutics?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Sage Therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 61, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 41,77 weniger volatil als der RSI7 und bescheinigt der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Sage Therapeutics als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben, und soziale Plattformen bieten Einblicke in diese weichen Faktoren. Die Analyse von Kommentaren und Befunden zu Sage Therapeutics zeigt überwiegend negative Stimmungen in den sozialen Medien, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Sage Therapeutics-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als ein unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzungen für Sage Therapeutics zeigen aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Innerhalb eines Monats liegen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 35,5 USD, was einem Potenzial von 65,35 Prozent vom letzten Schlusskurs (21,47 USD) entspricht. Somit erhält die Sage Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.