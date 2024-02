Ist es endlich vollbracht, Safeguard Scientifics?

Die Safeguard Scientifics wird derzeit in verschiedenen Analysebereichen bewertet, um Anlegern ein umfassendes Bild der Aktie zu bieten. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Aktie derzeit um 15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) liegt die Aktie mit einem Abstand von 43,8 Prozent auf "schlecht". Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Eine fundamentalere Analyse zeigt jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Safeguard Scientifics bei 3,38 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" (60,75) eine Unterbewertung signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI der Safeguard Scientifics beträgt derzeit 45,75 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 52,16 Punkten zeigt ein neutrales Bild der Aktie. Somit wird die Safeguard Scientifics in Bezug auf den RSI als "neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt eine überwiegend positive Haltung gegenüber der Safeguard Scientifics in den letzten zwei Wochen. Positive Diskussionen überwogen an 11 Tagen, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Daher erhält die Aktie aufgrund des positiven Stimmungsbildes eine Gesamtbewertung als "gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.