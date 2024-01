Ist es endlich vollbracht, Sa Sa International Holdings Ltd?

Die Dividendenpolitik von Sa Sa International Neutralings Ltd wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -5,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" darstellt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,33 HKD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,99 HKD eine Abweichung von -25,56 Prozent aufweist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 1,04 HKD, was einer Abweichung von -4,81 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Sa Sa International Neutralings Ltd haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Sowohl eine Zunahme als auch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde nicht festgestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Sa Sa International Neutralings Ltd zeigt, dass die Aktie aktuell weder "überkauft" noch "überverkauft" ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird Sa Sa International Neutralings Ltd in Bezug auf die Dividendenpolitik, die technische Analyse, die Stimmungslage und den RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet.