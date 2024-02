Ist es endlich vollbracht, S.F. Holding?

Die Dividende für die Sf-Aktie beträgt 0,65 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 1,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luftfracht und Logistik, 2,31) liegt. Aus diesem Grund hat die Redaktion die Dividendenpolitik der Sf-Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im vergangenen Jahr erzielte die Sf-Aktie eine Rendite von -34,46 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 14,71 Prozent unter dem Durchschnitt (-19,75 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -11,03 Prozent, und Sf liegt aktuell 23,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -9,77 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sf-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 43,42 CNH mit dem aktuellen Kurs (39,18 CNH) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,61 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sf-Aktie beträgt 23. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.