Ist es endlich vollbracht, SMC?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Smc als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Smc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,19 und ein Wert für den RSI25 von 40,58. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird die Smc als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29,68, was einen Abstand von 8 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,37 bedeutet. Fundamentale Basis führt daher zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Smc in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als unauffällig eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Smc veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Smc, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".