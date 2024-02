Ist es endlich vollbracht, SAI Leisure?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Aktie von Sai Leisure wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter auch die Kommunikation im Netz und die technische Analyse. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,69 HKD für die Sai Leisure-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,6 HKD darunter, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,6 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 50 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Sai Leisure, sowohl in Bezug auf die Kommunikation im Netz, die technische Analyse als auch die Anleger-Stimmung.