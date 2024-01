Ist es endlich vollbracht, Roku?

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Roku zeigt, dass von insgesamt 17 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 8 als "Gut", 7 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Es gab im letzten Monat keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 78,94 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -11,31 Prozent vom letzten Schlusskurs von 89 USD fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht". Zusammenfassend erhält Roku von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" übertrifft die Rendite von Roku mit 83,15 Prozent die durchschnittliche Rendite um 73 Prozent. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -15,02 Prozent, während Roku mit 98,17 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung in den letzten Jahren erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln tendenziell eine negative Stimmung bezüglich Roku wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Zusammenfassend ist die Meinung der Redaktion, dass die Aktie von Roku in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.

Die Dividendenrendite für Roku beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Deshalb erhalten sie von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.