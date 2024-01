Ist es endlich vollbracht, Roku?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Roku liegt bei 65,12, was unter dem Branchendurchschnitt von 293 liegt. Dies deutet auf eine relativ preisgünstige Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Roku-Aktie als Neutral-Titel ein, basierend auf Werten von 51,84 für RSI7 und 64,83 für RSI25.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral", mit einem prognostizierten Kursziel von 78,94 USD, was einer Erwartung von -8,27 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen.