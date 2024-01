Ist es endlich vollbracht, Rockridge Resources?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Rockridge als Neutral-Titel einzustufen. Der Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Rockridge-Aktie liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 42,86 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rockridge-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,02 CAD weicht daher um -33,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser aktuell bei 0,02 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent). Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für die Rockridge-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Rockridge. An vier Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich überwiegend positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Rockridge insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität, insbesondere die Häufigkeit der Wortbeiträge, in den letzten Monaten erhöht war. Daher erhält Rockridge für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Rockridge daher als "Gut"-Wert eingestuft.