Ist es endlich vollbracht, Rhoen Klinikum?

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Rhoen-klinikum im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,51 Prozent erzielt. Dies liegt 1,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -4,92 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -8,95 Prozent, wobei Rhoen-klinikum aktuell 2,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Rhoen-klinikum-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten und der RSI25-Wert beträgt 39,2, was darauf hinweist, dass die Aktie für beide Zeiträume ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rhoen-klinikum mit 1,51 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 7,35 Prozent in der Gesundheitsdienstleister-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -5,84 Prozent zur Branchenmitte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Rhoen-klinikum in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die meisten Kommentare waren neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Rhoen-klinikum-Aktie basierend auf der Rendite, dem RSI und der Dividendenrendite, während die Anleger-Stimmung als positiv eingestuft wird.