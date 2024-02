Ist es endlich vollbracht, Rengo?

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen in Bezug gesetzt werden. Für Rengo liegt der RSI bei 42,2, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Rengo beschäftigt hat.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung für Rengo in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiver Trend, da der gleitende Durchschnittskurs der Rengo bei 935,73 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1011,5 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 zeigen einen positiven Trend, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.