Ist es endlich vollbracht, Personas Social?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI für Personas Social liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Wenn der RSI25 den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für Personas Social bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Personas Social-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,06 CAD weicht somit um -14,29 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt derzeit 0,06 CAD, so dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Personas Social-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Personas Social festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Personas Social daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Unsere Analysten haben Personas Social auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Personas Social aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Personas Social hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.