Ist es endlich vollbracht, Par Pacific?

Analystenbewertung: Laut Analystenberichten erhielt Par Pacific in den letzten 12 Monaten einmal die Bewertung "Gut", zweimal die Bewertung "Neutral" und kein einziges Mal die Bewertung "Schlecht". Langfristig wird dem Unternehmen also institutionell betrachtet ein "Neutral"-Rating zugesprochen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 36,03 USD wurde von Experten analysiert. Basierend auf diesen Daten erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -23,67 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 27,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Fundamentale Analyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Par Pacific liegt bei 3,27, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" angesehen und erhält eine positive Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Anlegerstimmung: Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Par Pacific veröffentlicht. Zudem wurde in den letzten Tagen vermehrt über positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 36,03 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (29,82 USD) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (33,62 USD) liegt. Basierend auf diesen Daten erhält die Par Pacific-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig ein positives Rating in der technischen Analyse.