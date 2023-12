Ist es endlich vollbracht, Pantera Minerals?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird eine Bewertung vorgenommen. Der RSI der Pantera Minerals-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 78, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Pantera Minerals weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Pantera Minerals war in den letzten Tagen neutral, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Pantera Minerals daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Pantera Minerals daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pantera Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,051 AUD liegt, was einer Abweichung von -27,14 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,06 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-15 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Pantera Minerals-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.