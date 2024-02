Ist es endlich vollbracht, OverActive Media?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Overactive Media liegt bei 51,61, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,74 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung.

Der aktuelle Kurs von Overactive Media liegt bei 0,385 CAD und ist damit um +113,89 Prozent vom GD200 (0,18 CAD) entfernt, was ein positives Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,23 CAD, was einem Abstand von +67,39 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Overactive Media diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" und auch das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Overactive Media, basierend auf der Beitragsanzahl, Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Overactive Media-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer und sentimentaler Sicht.