Ist es endlich vollbracht, Northern Graphite?

Die Dividendenrendite von Northern Graphite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Die Anleger-Stimmung bei Northern Graphite in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Northern Graphite liegt aktuell bei 27,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Northern Graphite-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Northern Graphite von 0,2 CAD -31,03 Prozent entfernt vom GD200 (0,29 CAD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal. Zusammen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.