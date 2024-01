Ist es endlich vollbracht, NextEra Energy?

Die Aktie von Nextera Energy hat in den letzten Monaten gemischte Signale ausgesendet. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führte.

In Bezug auf die Dividende weist Nextera Energy eine Rendite von 3,78 % auf, was 0,8 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen für die Nextera Energy-Aktie abgegeben, wovon alle 7 Bewertungen positiv waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 90,17 USD, was ein Aufwärtspotential von 57,47 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Empfehlung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche niedriger, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine positive Einschätzung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Nextera Energy gemischte Signale aussendet, aber aufgrund der positiven Analystenbewertung und der fundamentalen Unterbewertung eine gute Empfehlung erhält.