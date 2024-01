Ist es endlich vollbracht, Neusoft?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Neusoft auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Neusoft diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Analyse von Handelssignalen führt jedoch zu einer "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Zusammenfassend wird Neusoft hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Neusoft bei 9,2 CNH, was einer Distanz von -4,56 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,79 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Die Stimmung rund um Neusoft wird anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung beurteilt. Die Beitragsanzahl zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Neusoft bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Neusoft-Aktie in den letzten 7 Tagen 60, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,05 und führt ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt somit ein insgesamt "Neutral"-Rating für Neusoft.