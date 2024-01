Ist es endlich vollbracht, Neste?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Bei Neste liegt das aktuelle KGV bei 16. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weisen im Durchschnitt ebenfalls ein KGV von 16 auf. Somit ist Neste aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Neste eine Performance von -25,39 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -0 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die ebenfalls um -25,39 Prozent gefallen sind. Im "Energie"-Sektor lag Neste mit einer Rendite von -25,39 Prozent genau 0 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Neste-Aktie in den letzten 7 Tagen 45. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 56,09 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Neste war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Auswertung ergab außerdem 1 "Gut"-Signal, weshalb eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen wird. Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.