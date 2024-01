Ist es endlich vollbracht, Nakamoto Packs?

Die Anleger von Nakamoto Packs wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Nakamoto Packs derzeit bei 1619,75 JPY gehandelt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1662 JPY, was einem Abstand von +2,61 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1632,5 JPY, was einer Differenz von +1,81 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Nakamoto Packs wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderungsrate, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 bei 11,36 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Nakamoto Packs überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Nakamoto Packs eine insgesamt "Neutral" Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, sowie dem Relative-Stärke-Index.