Ist es endlich vollbracht, Münchener Rück?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bezüglich der Münchener Rück haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Deshalb geben wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb wir ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Versicherung) ist die Münchener Rück unserer Meinung nach unterbewertet, basierend auf fundamentaler Analyse. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,38, was einem Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,66 entspricht. Daher empfehlen wir die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei einem Niveau von 42,96 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Betrachtet man den Durchschnitt des Schlusskurses der Münchener Rück-Aktie für die letzten 200 Handelstage, liegt dieser bei 352,4 EUR. Der letzte Schlusskurs von 378,5 EUR weicht somit um +7,41 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Münchener Rück-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Münchener Rück jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Münchener Rück-Analyse.

Münchener Rück: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...