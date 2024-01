Ist es endlich vollbracht, Mowi ASA?

Das norwegische Fischereiunternehmen Mowi ASA wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,97 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Nahrungsmittelbranche eine deutliche Unterbewertung von 48 Prozent signalisiert. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Mowi ASA in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Mowi ASA derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-Relative Strength Index (RSI) mit 46,45 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 43,79 Punkten weisen auf eine neutrale Bewertung des Wertpapiers hin.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Mowi ASA mit 3,15 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

