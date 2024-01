Ist es endlich vollbracht, Modern Land?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Modern Land China intensiv in den sozialen Medien diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden weder stark positive noch negative Themen rund um Modern Land China diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zu Modern Land China hat in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Modern Land China derzeit 6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -41,11 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Modern Land China liegt bei 45,45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,44, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.