Ist es endlich vollbracht, Minerals 260?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Minerals-Aktie ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -27,17 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 42 und der RSI der letzten 25 Handelstage bei 46,34, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse damit eine "Neutral"-Einstufung für die Minerals-Aktie.