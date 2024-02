Ist es endlich vollbracht, Mersen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Mersen liegt bei 22,62, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 32,08, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" bewertet.

Bei der Analyse der Aktienkurse berücksichtigen unsere Analysten neben den harten Faktoren auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Stimmung rund um Mersen wurde auf sozialen Plattformen als neutral eingestuft, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Mersen wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mersen derzeit auf 36,93 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 37,85 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,49 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 stand in den vergangenen 50 Tagen bei 33,94 EUR, was einen Abstand von +11,52 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird Mersen daher in diesem Punkt mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.