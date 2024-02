Ist es endlich vollbracht, Medlive Technology?

Die Medlive-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,4 HKD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 6,44 HKD, was einem Abweichung von -12,97 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,16 HKD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Medlive hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Medlive gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment wurden in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen zu Medlive veröffentlicht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Medlive-Aktie aktuell überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Medlive-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.