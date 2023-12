Ist es endlich vollbracht, Mecom Power and Construction?

Mecom Power and Construction: Analyse und Bewertung

Die Dividende von Mecom Power and Construction liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,31 %) zu einer niedrigeren Ausschüttung führt. Dies entspricht einer Differenz von 6,31 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Aktie von Mecom Power and Construction wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV von 19,42 insgesamt um 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" von 48,53. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Mecom Power and Construction zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 61,9 und 66,07, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Mecom Power and Construction eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Mecom Power and Construction auf Basis der Dividende, des KGV, des RSI und des Sentiments und Buzz.

Mecom Power and Construction kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Mecom Power and Construction jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mecom Power and Construction-Analyse.

Mecom Power and Construction: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...