Ist es endlich vollbracht, Mcmillanespeare?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was das Anleger-Sentiment für das Unternehmen Mcmillan Shakespeare beeinflusst hat. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine Ausprägung von 71,26, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 60,54, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität in Bezug auf Mcmillan Shakespeare geführt, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert.

In der technischen Analyse wird die Mcmillan Shakespeare-Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200 bewertet, da der aktuelle Kurs eine Abweichung von -4,9 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt jedoch zu einem "Schlecht"-Rating aufgrund einer Abweichung von -6,07 Prozent.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.