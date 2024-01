Ist es endlich vollbracht, McKesson?

Die Aktie von Mckesson wird aufgrund verschiedener Faktoren positiv bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit 17,91 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als positiv gewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mckesson liegt bei 51,2, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, weist mit einem Wert von 29 auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie ein positives Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verbessert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich positiv bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Mckesson derzeit 4,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +13,48 Prozent liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Mckesson aufgrund fundamentaler, technischer und sentimentaler Faktoren positiv eingeschätzt.