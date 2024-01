Ist es endlich vollbracht, Lotus Horizon Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "Fanuc":

Die technische Analyse der Lotus Horizon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,07 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 HKD deutlich darüber liegt (eine Abweichung von +100 Prozent). Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,1 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über diesem Wert liegt (eine Abweichung von +40 Prozent), was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Lotus Horizon-Aktie somit positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung für Lotus Horizon in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lotus Horizon liegt bei 38, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Lotus Horizon von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wird. Da in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Lotus Horizon-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, des Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.