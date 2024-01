Ist es endlich vollbracht, Leslies Inc?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den RSI zu ermitteln. Für Leslie's wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,33 Punkten, was bedeutet, dass die Leslie's-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 42,22, dass Leslie's weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält Leslie's insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der Einschätzungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8,25 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 6,69 USD einer möglichen Steigerung um 23,32 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das Stimmungsbild zu Leslie's hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Zwar wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird.

In der technischen Analyse erhält Leslie's auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses das Rating "Schlecht", da der Kurs der Aktie um -10,8 Prozent unter dem GD200 verläuft. Allerdings zeigt sich eine positive Abweichung von +15,54 Prozent im GD50, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Neutral".