Ist es endlich vollbracht, Lang & Schwarz?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Lang & Schwarz liegt der RSI7 aktuell bei 43,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 beträgt 46,01, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält Lang & Schwarz insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Lang & Schwarz von 8,98 EUR mit +3,46 Prozent Entfernung vom GD200 als "Neutral" bewertet. Der GD50 liegt bei 8,63 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Lang & Schwarz. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Lang & Schwarz aktuell neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung, die technische Analyse als auch das Sentiment und den Buzz.